Candice Renoir doit se reconstruire après la mort de son mari !

Le commandant Renoir, blessée dans l’épisode précédent et bien qu’étant "inapte voie publique" (NDLR : reclassement professionnel pour inaptitude physique), s’infiltre dans la communauté des gitans catalans sédentaires endeuillée par le meurtre d’un jeune de 18 ans. Voilà ses coéquipiers et ses enfants tour à tour inquiets et exaspérés : en effet, minerve, attelle, fauteuil roulant, rien n’arrête Candice ! Et tout le monde se doit d’être à son service... C’est pourtant cette infiltration propice aux confidences puis l’observation de la décoration d’une chambre à coucher qui lui permettront de résoudre cette enquête.