David Copperfield dévoile le secret d'un de ses plus grands tours !

Vous vous en doutez, pas de téléportation au programme mais bien une astuce vieille comme le monde !

On apprend que les 13 membres du public devaient emprunter un passage souterrain à toute vitesse, aidés d’assistants munis de lampe de poche, afin de quitter la scène au plus vite et de regagner la salle à l’abri des regards. C'est lors de cette traversée que Gavin Cox a trébuché.

Obligé de rompre le serment des magiciens, David Copperfield n’effectuera plus jamais le tour.