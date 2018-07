"Cameron Black" : les secrets derrière les tours de magie

Pour nos deux consultants, le plus gros challenge de la série aura été de proposer une magie actuelle, légitime, tout en respectant le secret professionnel des magiciens et illusionnistes. "Nous ne voulons gâcher le spectacle de personne" explique Kwong à Tv Insider.

"Il n'y a qu'un seul truc que l’on explique vraiment dans la série, et c’est un truc si minime qu'on le devine rien qu’en regardant" raconte Menotti lors d’une conférence de presse.

Alors comment rendre la magie réelle sans trop en révéler ? Il faut penser à tout !

"Ce que je pensais devoir faire était apprendre à Jack les tours basiques, les mouvements de muscles, le contrôle et l’observation, c'est-à-dire être capable d’être attentif à ce qui nous entoure et aux angles. Ce que je ne réalisais pas, c’est que j’allais devoir lui apprendre comment interagir avec le public, la psychologie derrière la magie." dévoile Menotti qui explique qu’il a été plus facile d’apprendre la magie à quelqu’un dont la profession est d’être acteur. "Ils absorbent tout comme une éponge."

Et tous deux sont d’accord : Jack Cutmore-Scott s’en sort à merveille !

Excepté pour les illusions à grande échelles, c’est lui qui exécute tous les tours. Chapeau l’artiste !