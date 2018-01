Benjamin Maréchal se retire de "C'est vous qui le dites" : "J'ai dit STOP !"

Ce n’est pas un adieu que Benjamin Maréchal a prononcé ce matin dans C’est vous qui le dites ! C’est, au contraire, un renouveau !

Depuis plusieurs semaines, Benjamin Maréchal et VivaCité travaillent sur une refonte de C'est vous qui le dites, émission diffusée chaque matin depuis 10 ans entre 9h et 11h en radio et depuis plusieurs années en télévision sur La Une.