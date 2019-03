Mustii devient Hamlet dans " C'est du Belge " !

Enfin carnaval oblige, Gerald vous fera vivre celui de Malmedy la cité du Cwarmê. Chaque année plus de 2500 participants défilent dans les rues de la cité Malmédienne. L’occasion pour Gerald d’aller à la rencontre des sociétés et de leurs suites de masqués mais aussi de La fameuse Haguète, le personnage le plus emblématique du Carnaval de Malmedy qui saisit les spectateurs à la cheville avec une petite herse en bois.