Loïc Nottet et Mary Poppins !

Loïc a dit oui, et le clip a été tourné au Concert Noble il y a peu, dans le plus grand secret. Une exclusivité "C’est du Belge". Lundi prochain débute Viva For Life, un sacré défi pour 3 animateurs de la RTBF qui seront enfermés dans un cube de verre et vont se relayer à l’antenne pendant 6 jours. Aux côtés d’Ophélie Fontana et Sara de Paduwa, Adrien Devyver. Jeune papa, animateur de télé et de radio, Adrien n’a pas le temps de s’ennuyer. Nous sommes allés à la rencontre de ce gars au grand coeur. Direction Barcelone où nous avons rencontré l’architecte namurois Patrick Genard. De renommée internationale, Patrick vit depuis 30 ans dans la ville catalane, et il a été ravi de nous guider pour découvrir quelques coins de cette ville qu’il aime tant.

Ce week-end, vous êtes invités à pousser les portes de 39 maisons prestigieuses de la capitale. Elles font toutes partie du Bel, Brussels Exclusive Labels. Maisons de mode, grands hôtels ou joaillerie, l’objectif de ce week-end est de faire découvrir le savoir-faire des artisans qui oeuvrent dans l’ombre. C’est le coup de cœur de Marie-Hélène Vanderborght.

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 14 décembre dès 20h20 sur La Une !

L'émission sera rediffusée le samedi 15 décembre vers 16h33 sur La Une !