Liège à l'honneur !

Il œuvre principalement dans la mode et le stylisme mais il s’aventure aussi dans l’art, la danse, le théâtre... Artiste et commissaire pour l’occasion, il inaugure le tout nouveau Musée Mode et Dentelle à Bruxelles avec une exposition originale intitulée " Reflection " où l’inspiration côtoie la création. D’une œuvre signée Wim Delvoye, à un Manneken-Pis habillé en gille de Binche en passant par des pièces de créateurs issues des collections du Musée, le visiteur s’immerge au cœur même de l’inspiration de Jean-Paul Lespagnard pour mieux découvrir ensuite la vingtaine de silhouettes et de foulards, pièces phares du créateur.

Cet esprit contemporain, Bruxelles le confirme en devenant peu à peu la capitale du street art. Un parcours spécifique a même été mis en place dans le centre-ville. Le street art a le vent en poupe, et nous avons justement rencontré l’un de nos talents belges en la matière : Noir Artist, un peintre muraliste qui a une renommée internationale. Vous n'avez sans doute pas pu passer à côté du buzz qui s'est formé autour de Lucien Gilson, alias Noir Artist. Le jeune artiste peintre muraliste avait réalisé une fresque pour le lancement de l'album Black Star de David Bowie. Vous aimez ? Nous aussi, et quand on aime, on souhaite parfois acquérir une œuvre de l’artiste. Pas évident pour du street art. Et pourtant… ses fresques peuvent se retrouver dans votre salon.

Elle est sexy elle est rock, Nathalie en a fait dansé plus d’un ! Du Festival de Cannes où elle a joué pour Chopard, Chanel, Vuitton aux plus grands clubs depuis Ibiza à New York en passant par Tokyo, Nathalie est une étoile de la nuit qui ne fait que monter dans l’univers des DJ !!

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 20 octobre dès 20h20 sur La Une et à tout moment, en replay, sur RTBF Auvio !