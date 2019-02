Les lauréats des "Meilleurs de l'année 2018"

Loué par The Strad pour son “phrasé et sa fluidité expressive” (Septembre 2017) à l’occasion de la sortie de son premier disque “British legends”, Liesbeth s’établit rapidement sur la scène des concerts internationaux. Elle commence le violon à l’âge de 4 ans et quand elle entre au Conservatoire Royal d’Anvers à l’âge de 11 ans, elle decide de dédier sa vie à la musique. Durant ses années de formation, elle est guidée et formée par son professeur Jerrold Rubinstein, lui même élève des légendaires Ivan Galamian, Louis Persinger et Arthur Grumiaux, donnant Liesbeth un base solide à partir de laquelle elle évolue depuis. Elle continue ses études au Conservatoire de Bruxelles avec Prof. Yuzuko Horigome et elle suit le Cycle de Specialisation au Conservatoire Superieur Musikene, avec Prof. Tatiana Samouil. En 2009, elle est sélectionnée comme étudiante à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où elle bénéficie des conseils du Quatuor Artemis. De plus elle travaille avec des professeurs comme Boris Kushnir, Zakhar Bron, Mihaela Martin, Pierre Amoyal, Philippe Graffin, Anner Bijlsma, Ferenc Rados. Gagnante du Deuxième Prix de l’EuroAsia Violin Competition 2016 en Espagne et récompensée par le SuperNova Award 2016 comme “The Future Sound of Classical Music”, Liesbeth Baelus se produit, comme soliste et chambriste, dans la plupart des pays d’Europe ainsi qu’en Moyen Orient, en Afrique, en Asie et aux États-Unis. On la retrouve régulièrement à l’affiche des festivals tels que ISA (Vienne), International Mozart Festival Augsburg, IMS Prussia Cove, Encuentro Musica de Santander, International Chamber Music Festival Schiermonnikoog, Weikersheim,… , où elle partage la scène avec des artistes réputés comme Philippe Graffin, Wolfram Christ, Roel Dieltiens, Martha Argerich, Thomas Riebl. Liesbeth est premier violon du St. George Quintet, et rejoint le Quatuor Taurus en 2015. Cette saison est marquée par des performances dans des salles de concert comme la Philharmonie de Berlin, Festspielhaus Baden Baden, BOZAR, Wiener Konzerthaus, deSingel… , ainsi que la sortie du double album de son quatuor Taurus avec Etcetera Records, “L’Horizon Funèbre”, incluant les derniers quatuors de Schubert et de Janacek. En fevrier 2019 le St. George Quintet sortira mondialement son deuxième album, “ Bohemia Express “. Liesbeth joue actuellement sur un violon Cassini de 1924.