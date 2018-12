Entre commémorations et guindailles, il s’agit en fait de célébrer la fondation de l’Université Libre de Bruxelles, le 20 novembre 1834, par l’homme politique et libre penseur Théodore Verhaegen et de clamer par la même occasion son attachement à l’Université et ses principes philosophiques.

Pour en parler, C’est du Belge a choisi un habitué de ce folklore estudiantin bruxellois. Un habitué qui n’est autre que l’administrateur général de la RTBF: Monsieur Jean-Paul Philippot !

" Le Jour Où… C’est la Saint-V ", une séquence à découvrir dans C’est du Belge, ce vendredi 23 novembre à 20h20 sur LA UNE.