La fête aux Meilleurs de l'année 2018 !

Il s’agit de la quatrième édition des " Meilleurs de l’année ". " C’est du Belge " et Paris-Match ne sont pas peu fiers d’avoir mis en lumière des talents et des personnalités qui débutaient dans leur carrière et qui sont devenus des références aujourd’hui.

Alice On the Roof, devenue star de la chanson ; Camille Thomas, violoncelliste désormais star mondiale ; la marque Façon Jacmin, qui est aujourd’hui la référence en matière de vêtements pour femme en Denim et puis Manon Lepomme qui vient de triompher au festival d’Avignon.

Enfin, un coup de cœur pour un autre talent émergeant, Charly Nzo Gang. Ce jeune styliste bruxellois vit une aventure incroyable. Grâce aux réseaux sociaux, son travail est repéré par les organisateurs la fashion week à New-York qui lui demande de défiler. Nous l’avons suivi dans les préparatifs de cet incroyable rêve devenu réalité.

