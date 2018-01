La fête aux Meilleurs de l'année 2017 !

Mais que deviennent les lauréats des précédentes éditions ? Souvenez-vous, l’année dernière, les lauréates de la catégorie Mode, parrainées par Edouard Vermeulen était Façon Jacmin. Des jumelles qui ont eu l’idée originale de créer une garde-robe ultra féminine qui tourne uniquement autour du denim.

Un an plus tard, elles viennent de faire leurs premiers pas à Paris. Marie-Hélène se devait de les suivre dans les coulisses de cette présentation.

A la veille de la cérémonie des Magritte, nous avons suivi Fiona Gordon, une comédienne belge incroyable et immensément drôle. Voilà pourquoi son dernier film " Paris pieds nus ", qu’elle a réalisé et joué avec son partenaire de toujours Dominique Abel, est nominé 3 fois au Magritte du cinéma belge qui auront lieu demain à Bruxelles. Meilleur montage, meilleur film et meilleure actrice évidemment grâce à la prestation burlesque et inimitable de Fiona et à la prestation 3 étoiles de Pierre Richard. Autant dire que la soirée des Magritte s’annonce pleine d’émotion pour cette comédienne d’origine canadienne, née en Australie et qui vit désormais à Anderlecht. Frédéric Deborsu l’a suivie lors de l’essayage de ses tenues en vue de la grande cérémonie de demain. Et même quand elle parle haute-couture, Fiona Gordon est très drôle. La preuve !

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 2 février dès 20h20 sur La Une !