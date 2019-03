Dîner gastronomique à l'Ambassade !

Il y a 8 ans, quatre étudiants bruxellois décident, autour d’un "bolo" de créer une petite soirée sur le thème des années 90. Le public accroche directement et nos étudiants voient plus grand. Ni une, ni deux, ils créent "God Save the 90’ ", un concept plus qu’une soirée, qui replonge les passionnés dans l’univers des shorts en jeans, video K7 et autres Boys bands.