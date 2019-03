De Paris à Bruxelles en passant par Arcachon !

Cécile de France et Virginie Efira nommées comme meilleures actrices, tout comme les films " Girl ", " Nos batailles " et " Ni juge ni soumise ". Bref, le noir jaune rouge trônait fièrement dans la salle Pleyel. Et Frédéric Deborsu était sur place avec la seule caméra belge autorisée à l’intérieur de ce prestigieux endroit. Reportage exclusif sur les coulisses des César.