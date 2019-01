Dans les coulisses du Bataclan !

Son humour très belge, décalé et parfois grinçant, on le retrouve aussi sur France Inter et même Canal +. "C’est du Belge" s’est immiscé dans le quotidien de l’humoriste. Une vie qu’il partage entre Bruxelles et Paris.

Cette année 2019 sera synonyme de nouveau départ pour Jean-Jacques Cloquet. Celui qui vient d’être élu manager belge de l’année par " Trends-Tendances " quitte son poste de directeur de l’aéroport de Charleroi pour occuper de nouvelles fonctions à Pari Daiza. Nous étions avec lui lors de son dernier jour de travail à Charleroi.

Enfin nous découvrirons aussi les coulisses d’un studio d’animation à Bruxelles. Dans sa chronique, Anne-Laure Macq nous révélera les secrets du savoir-faire des artisans de l’émaillerie belge.

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 11 janvier dès 20h20 sur La Une !

L'émission sera rediffusée le samedi 12 janvier vers 16h34 sur La Une !