Dans la cuisine de Pierre Résimont !

Un chef aux milles projets qui continue de se renouveler sans cesse. Ce soir, il cuisine sa recette familiale, une couronne de veau aux champignons et aux pâtes.

Les Magritte, une cérémonie qui célèbre ce qui se fait de mieux en matière de cinéma belge.

Parmi les films les plus nominés, il y a " Tueurs " de François Troukens, 9 fois nominé. Un thriller haletant et particulièrement réaliste, et pour cause. Ancienne figure du grand banditisme, c’est après 7 années de cavale et 10 ans de prison que François Troukens a choisi de déposer les armes et de prendre la plume.

Du savoir-faire avec un grand nom de la joaillerie, Arnaud Wittmann. Il nous présente ses quatre coups de cœur, ce sont les meilleurs de l’année !

"C'est du Belge", à suivre ce vendredi 1er février dès 20h20 sur La Une !

L'émission sera rediffusée le dimanche 2 février vers 16h20 sur La Une !