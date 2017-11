Cap sur Venise !

C’est dans son salon que Gerald Watelet vous fixe désormais rendez-vous tous les vendredis soir pour un nouveau" C’est du Belge". Dans une version plus décontractée et plus cosy, mais toujours avec le même souci de mettre en lumière l’excellence " made in Belgium ". Gerald vous proposera des sujets sur l’actualité royale. Il vous fera également partager ses coups de coeur pour ces femmes et ces hommes dont le talent fait briller notre royaume. " C’est du Belge " poussera les portes de lieux prestigieux, insolites et vous fera vivre des coulisses d'exception. Après tout c'est vendredi soir…alors rêvons un peu.