" C'est Cult " change d'horaire. Non peut-être !

Sortez-moi de là Il y a des types sans histoires, et puis il y a Lucien ! Le spécialiste pour se mettre dans des situations plus compliquées les unes que les autres : tromperie, mensonges, alibis bancals... Lucien, un brave type qui reste un enfant dans sa tête et qui ne comprend pas la portée de ses actes. Mais aujourd'hui, malgré lui, il devra résoudre tout ce qu'il a perturbé. Si seulement il s'en souvenait... Un vaudeville moderne embrouillé comme on les aime. François & the Atlas mountain Après avoir goûté au concept de la sieste acoustique en tant qu'invité sur la session de François Breut la saison passée, François Marry revient cette fois en tant que maître de la sieste et invitera à son tour quelques artistes surprises. RIDING MODERN ART L'artiste français, Raphaël Zarka, transforme la Grande Halle du Musée en un skatepark inédit. Les skateurs comme les visiteurs pourront évoluer librement à travers ses sculptures modulaires réalisées en acier corten et inspirées par les volumes géométriques du mathématicien allemand Arthur Schoenflies. Festivla duo chapelle reine Elisabeth La 8e édition du Music Chapel Festival est consacrée aux grands "duos" du répertoire, illustrant parfaitement le partage de la scène et le compagnonnage, deux principes si chers à la Chapelle Musicale. BRNS Si le terme « indie » est aujourd'hui quelque peu galvaudé, on peut compter sur BRNS pour lui redonner tout son sens. Adepte des sentiers cabossés et des trajectoires brisées, les quatre Belges façonnent des chansons inventives, parcourues de mélodies à tiroir et d'un dynamisme sans faille. Entre incantations claustrophobes et invocations tribales, le groupe voyage loin des cieux cafardeux et de la brume mélancolique. Exposition des photographies de Laurence Defawe Laurence Defawe aime prendre des photos de paysages, de moments de vie, mais a une préférence pour le portrait, que ce soit en studio ou en extérieur. Ses modèles (très souvent des amis) se plient à ses caprices photographiques. Lors de cette exposition, vous pourrez dé