Vous avez manqué le retour de "Burger Quiz" sur vos écrans ?

Ketchup et Mayo se sont donnés rendez-vous pour cette deuxième édition de "Burger Quiz". Les années ont passé depuis la première, mais rien n'a vraiment changé : des questions emberlificotées, un décor fast-food américain, les cheese buzzers, du rire et de la bonne humeur, que demander de plus ?

Heureusement, les cadeaux ont tout de même évolué depuis 2002 : fini les anciennes TV 16/9, le lecteur et le coffret DVD, place à l'overboard et même ... la jeep Renegade !

Certains habitués reviennent, d'autres plus nouveaux, Alain Chabat sait s'entourer du beau monde : Jean Dujardin, Big Flo et Oli, Gérard Darmon, Sofiane en passant par Audrey Tautou. Non, ce n'est pas uniquement le rendez-vous des copains du show-biz, mais deux invités inconnus sont également de la partie. Répartis dans les deux équipes de célébrités, ils s'affrontent avec leur équipe pour remporter la somme de 1000 €.