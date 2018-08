Le "Burger Quiz" d'Alain Chabat débarque sur la RTBF !

Bienvenue dans "Burger Quiz", le jeu télévisé inventé par Alain Chabat !

16 ans après sa diffusion sur Canal+, l'émission est de retour pour une 2e saison toujours aussi décalée... Rendez-vous un mercredi sur deux, dès le 5 septembre en prime sur La Deux ! Le jeu sera diffusé en alternance avec "69 minutes sans chichis " de Joëlle Scoriels qui change de case horaire.

Quel est le principe du jeu ?

C’est dans un décor de fast-food que deux équipes, Ketchup et Mayo, composées d’un candidat anonyme et deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions. L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de "Miam". Pour cela, une série de 4 manches alléchantes : "Les Nuggets", "Le Sel ou le Poivre", "Les Menus" et "L’Addition" avec son mythique "cheesebuzzer". Le premier trio à totaliser 25 "Miam" affrontera la dernière épreuve : "Le Burger de la Mort" !

On va se régaler à la rentrée sur La Deux !