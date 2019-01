François Damiens, invité dans "Burger Quiz" !

Le roi de la caméra cachée et réalisateur du film "Mon Ket" sera présent dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, "Burger Quiz" est a retrouvé ce 23 janvier et 1 mercredi sur 2 par la suite.

Connu pour son humour taquin et sa grande sensibilité, François Damiens s'adonne au jeu du Burger ! Et pour l'épauler dans cette compétition, (qui rappelons le, oppose deux équipes de 3 personnes dont 2 personnalités et une personne du public) on retrouve Géraldine Nakache, actrice française déjà habituée de l'émission.