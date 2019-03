"Burger Quiz" : Vincent Cassel est mis à l'honneur

Dans l'équipe Ketchup, c'est un habitué de l'émission qui prend place aux côtés de Vincent Cassel. Il fait d'ailleurs son grand retour sur scène après des années d'absence avec son spectacle "Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce", le talentueux Édouard Baer.

Quant à leur opposants, on retrouve deux figures bien connues de l'émission également. Avec Anne Depétrini, grande amie d'Alain Chabat accompagnée de l'humoriste et acteur de renom Fabrice Éboué, ce second épisode vous réserve des fous rire et des moments complètement improbables comme "Burger Quiz" a l'habitude de le faire !

Ce mercredi 20 mars à 20h35 sur La Deux, ne manquez pas les 2 prochains épisodes de "Burger Quiz".