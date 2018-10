"Burger Quiz" : une blague d'Alain Chabat copiée ?

Après la parodie d'Emmanuel Macron, Alain Chabat reprend la célèbre émission de France 2, "Les Z'amours", pour la tourner à sa sauce.

Dans ce divertissement de Bruno Guillon rebaptisée "les Zemmours", il incarne avec Marina Foïs un couple de droite qui fait une amalgame entre musulmans et terroristes.

Bref, une blague qui en a fait rire plus d'un mercredi passé sur TMC et La Deux, jà tel point qu'elle fut reprise quelques jours plus tard ...