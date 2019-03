"Burger Quiz" : Qui sont les prochains invités ?

1er épisode

Dans l'équipe mayo, on retrouve la talentueuse chanteuse, également très remarquée pour son charisme singulier, Chris anciennement connue sous le nom de Christine and the Queens. Et pour l'accompagner dans sa première participation, c'est un candidat plutôt habitué de l'émission, comédien mais surtout humoriste à l'accent catalan, Mathieu Madénian.

L'équipe ketchup, toute de rouge vêtue, se compose d'une actrice de renom souvent vue dans "Burger Quiz", Valérie Lemercier. Un autre acteur, récemment récompensé durant la Cérémonie des Globes de Crystal (Meilleur comédien dans la pièce de théâtre "Le jeu de l'amour et du hasard"), vient lui prêter main forte. Ce n'est autre que Vincent Dedienne.

Le 1er épisode de "Burger Quiz", c'est mercredi 6 mars à 20h35 sur La Deux.