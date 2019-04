"Burger Quiz" : Qui sont les invités des prochains épisodes ?

Dans cet épisode, une invitée très peu vue dans l'émission rejoint le plateau et plus précisément l'équipe Mayo ! Et cette personne n'est autre qu'Anne Depétrini... accompagnée du comédien et humoriste Patrick Timsit.

L'équipe Ketchup, quant à elle, se compose exclusivement (excepté l'invitée) de "Nuls" ! Et oui, ce sont deux grands amis d'Alain Chabat qui sont de la partie, j'ai nommé Chantal Lauby et Dominique Farrugia.

Diffusé ce mercredi 24 avril à 21h30, toujours sur La Deux.