"Burger Quiz" : Jean-Paul Rouve est de la partie !

Et les invités de ce "Burger Quiz" seront : Philippe Lacheau dont on entend beaucoup parler avec la sortie de son dernier film "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" et Tarek Boudali, acteur et réalisateur français, grand ami de Philippe Lacheau. Ensemble ils forment l'équipe Ketchup !

L'équipe Mayo, quant à elle, est composée des acteurs et humoristes Malik Bentalha et Laurence Arné.