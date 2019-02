"Burger Quiz" : Invités de prestige dans les prochains épisodes !

1er épisode

Dans ce premier épisode, hommes et femmes s'affrontent et sont prêts à tout pour obtenir le plus de "Miams" possibles ! Dans l'équipe féminine, on retrouve l'ex compagne de Ramzy Bedia et réalisatrice de la comédie "L'école est finie", Anne Depétrini.

Se tient à ses côtés l'actrice incontournable du paysage cinématographique français dont la prestation dans "Sauver ou Périr" a boulversé plus d'un spectateur, la ravissante Anaïs Demoustier.