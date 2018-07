Sullivan Stapleton de "Blindspot" dans le nouveau film de Steven Quale et Luc Besson !

Plus qu'un agent du FBI dans "Blindspot", Sullivan Stapleton incarne cette fois un agent de la Marine envoyé en mission dans une Europe en guerre. Avec son équipe, il découvre un trésor inestimable au fin fond d'un lac : 27 tonnes de lingots d'or.

L'humanité qui les lie les poussera à restituer le trésor aux démunis du pays dans lequel ils se trouvent. Mais, dans une Europe mise à sang, cette mission peut prendre du temps et il faut faire vite face à l'ennemi menaçant. Parviendront-ils à aller au bout de leur mission ?

Après "Titanic" et "Black Storm", Steven Quale replonge en milieu aquatique avec "Braqueurs d'élite" dans lequel il dévoile un casting de choc. A côté de Sullivan Stapleton, on retrouvera des habitués de scénarios d'action : JK Simmons ("Ultimate Spider-Man", "Patriots Day") et Clemens Schick ("Point Break", "No Way Out"), notamment.

Bientôt sur vos écrans, ne manquez pas "Braqueurs d'élite", une réalisation de Steven Quale et un scénario signé Luc Besson !