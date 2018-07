Qui est Luke Mitchell, le méchant de "Blindspot" ?

Frères et sœurs dans la série, ils partagent quelques similarités dans la vie.

Jaimie et Luke sont en effet deux mordus de sport. La première pratique les arts martiaux, le Pilates et le yoga (souvenez-vous de son étrange technique de récupération), tandis que le deuxième est passionné de tennis depuis son enfance et se destinait à une carrière professionnelle comme son jeune frère Benjamin.

Autre point commun, les deux comédiens font tous deux partie de l’univers Marvel. Luke Mitchel était un personnage récurrent de la série "Marvel : Les Agent du SHIELD" et Jaimie incarne la guerrière Sif dans "Thor", un rôle qui l’a d’ailleurs conduite à l’hosto !