Qui est la nouvelle venue de Blindspot ?

Dans le premier épisode de la soirée, Roman, dont la mémoire a été effacée par sa sœur, n'a pas confiance en Jane et refuse de la suivre. Il s'échappe mais Zapata parvient à trouver sa trace. Sandstorm aussi localise Roman. Les deux camps vont le chercher et au dernier moment, Roman préfère rejoindre sa sœur et tue l'envoyé de Shepherd. Roman est conduit au FBI où Weller veut lui faire avouer des informations sur l'organisation terroriste et essentiellement sur l'emplacement où Patterson serait détenue par Borden, que Jane dit être en fait une taupe de Sandstorm...