Jaimie Alexander à Venise pour la saison 3 de Blindspot !

Ce mercredi 26 juin dès 20h05 sur La Deux retrouvez trois épisodes de la saison 2 ! Dans le premier de votre soirée, Rich.com pirate les réseaux du FBI et menace d'effacer toute la mémoire des serveurs si Weller ne donne pas l'ordre de bombarder un lieu précis. L'équipe localise très vite l'informaticien et découvrent que ce piratage n'était qu'un prétexte pour se faire arrêter délibérément par le FBI : Rich dit être poursuivi par un dangereux assassin et se sent plus en sécurité avec eux.