Ce que vous ne saviez pas sur la série "Blindspot" !

Une vraie coïncidence !

En acceptant le rôle de Jane Doe dans "Blindspot", Jaimie Alexander se retrouve dans la peau d'un personnage atteint de problèmes de mémoire pour la troisième fois !

En effet, on retrouve également la comédienne dans "Kyle XY" dans le rôle de Jessi, et dans celui de Lady Siff pour un épisode de la saison de "Marvel's Agents of S.H.I.E.J.D".

Pas de doute, jouer les amnésiques est devenu un jeu d'enfant pour l'actrice de 34 ans !

Va-t-elle finir par retrouver la mémoire ?