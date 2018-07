5 choses à savoir sur Jaimie Alexander, la star de "Blindspot"

Outre "Blindspot", Jaimie est aussi connue pour son rôle de Lady Sif dans l’univers Marvel… un rôle qui l’a envoyée à l’hosto en 2012 ! Une violente chute dans les escaliers sur le tournage du deuxième opus de "Thor" l’a immobilisée pendant un mois.

"Je me suis fait une hernie au niveau d'un disque de la cage thoracique, ai déboîté mon épaule gauche, tordu mon rhomboïde et brisé en partie onze de mes vertèbres. J'ai glissé et je suis tombée de très haut. Je me suis fait vraiment mal et j'ai eu peur. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas me relever, je me suis dit que j'étais dans de sales draps." raconte-t-elle au mirco de MTV.

Une vraie dure à cuire !