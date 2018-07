Un mariage de rêve pour Kaley Cuoco, star de "Big Bang Theory" !

Kaley Cuoco a dit oui à l’homme de sa vie, ce samedi 30 juin.

Une cérémonie placée sous le signe de l’émotion, à l’image de la demande en mariage qui avait ému l’actrice aux larmes, mais également de la fête !

Les nombreux clichés et vidéos distillés sur les réseaux sociaux par l’actrice et ses invités tout au long du week-end ont témoigné de l’ambiance de la soirée… Et si sa sœur, Briana Cuoco, a officié la cérémonie, elle ne s’est pas faite prier sur le dancefloor et a même été jusqu'à pousser la chansonnette pour l'ouverture du bal !

Entouré de leurs proches (et d’une ribambelle d’animaux !), le couple a passé une journée sur un petit nuage dont il semble difficile de redescendre…

"Bonjour chérie, je t'aime, et je suis désolé. Je suis encore en train d’assimiler la plus grande nuit de ma vie où j’ai épousé l’amour de ma vie!" commentait le marié le lendemain de leurs noces sur Instagram.