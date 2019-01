"Salon de l'auto" : Essence ? diesel ? Quel carburant choisir ?

Les 2 principaux carburants

D’un point de vue économique, l’essence est aujourd’hui l’option la plus intéressante car elle est 8% moins cher que son concurrent direct. En tout cas, elle l’est si vous roulez moins de 30.000 km par an car les moteurs à essence consomment effectivement plus que ceux à diesel et ce d’environ 30%.

D’un point de vue "écologique", l’essence dégrade moins la qualité de l’air alors que son concurrent, lui, est bourré de particules fines. Il faut tout de même noter qu’en cette année 2019, le carburant à la mauvaise réputation va connaitre une nette amélioration à ce niveau avec l’arrivée de diesels Euro 6d. Pour ce qui est de l’émission de CO2, c’est l’essence qui en rejette le plus !

Reste encore à parler des déductions fiscales pour les indépendants, et celles-ci se valent un peu près avec une déduction allant de 40 à 50% pour le diesel et de 45 à 55% pour l’essence. Dans ce domaine, c’est la voiture électrique qui l’emporte haut la main avec une déductibilité de 120% aujourd’hui et 100% dès l’année prochaine.