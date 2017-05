Buzz : Stephen Amell d'Arrow prouve qu'il est aussi fort qu'un super-héros

Le 25 mai, l'acteur Stephen Amell a défrayé la chronique. Il participait à un épisode spécial d’American Ninja Warrior organisé au profit du Red Nose Day, un événement caritatif retransmis à la télévision.

L'acteur, qui rêvait de participer à ce programme depuis longtemps, n'a pas déçu. Il a non seulement réalisé d'une traite et avec beaucoup de facilité le parcours proposé aux célébrités, mais il a fait mieux. Il a entamé un "vrai" parcours, beaucoup plus difficile celui-là. Un défi qu'il a relevé d'une main de maître.

Si la puissance d'Oliver Queen alias Arrow n'était plus à prouver, celle de son interprète semble toute aussi impressionnante. lorsqu'on sait que Stephen Amell réalise lui-même les cascades de la série diffusée sur La Deux, on arrive à se demander si l'acteur serait pas, lui-aussi, une forme moderne de super-héros !?