Marine Delterme : maman de 2 garçons, elle se confie sur leur éducation

« À 10 ans, Roman n’a pas encore de téléphone portable. Mais je reste très vigilante sur les dangers d’Internet, tout autant que sur le harcèlement scolaire. Avec Gabriel, mon premier fils, de 21 ans, j’ai pu voir ce qui se passait au collège et au lycée, à l’époque où il était encore écolier. » a expliqué l’actrice au magazine.

« En tant que parent, il est important d’être attentif au comportement de ses enfants, parce que, bien souvent, quand on est harcelé, on a du mal à en parler. On voit même des victimes passer à l’acte et se détruire sans donner de signes visibles. Pour lutter contre ce fléau, il est indispensable d’en parler et d’être à l’écoute de nos enfants. »

Rien d’étonnant quand on sait que l’actrice avait déjà avoué dans une autre interview être une vraie « mère louve » !