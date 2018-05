Marine Delterme alias Alice Nevers : découvrez sa vie en dehors de la série !

De son union avec Florian Zeller est né un fils, Roman, en 2008. Mais l’interprète d’Alice Nevers est aussi maman de Gabriel, né en 1998 de sa précédente relation avec l’acteur Jean-Philippe Écoffey.

Mère et fils ont même partagé l’affiche d’un téléfilm en 2016 "Le mec de la tombe d’à côté" qui a donné lieu, un an plus tard, à moment de nostalgie sur les réseaux sociaux : "Nostalgie, il y a un an exactement, je tournais : le mec de la tombe d'à côté pour TF1, avec mon fils à mes côtés." légende-t-elle sous un cliché au côté de Gabriel.

Dans Télé Star, l’actrice avoue être un peu trop "mère louve" tandis que ses enfants ont déjà l'air indépendants : "mes fils ont beaucoup de caractère et m'envoient valser régulièrement. C'est dur pour des artistes – dont la constitution par essence n'est pas à la rigueur- d'élever quelqu'un. Car l'éducation requiert des convictions très profondes et très carrées. On grandit ensemble avec tout cela."