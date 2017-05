Les scènes intimes d'Alice Nevers sont compliquées à tourner !

Alors que les deux acteurs se connaissent depuis plus de 25 ans, ils se sont confiés sur les petites difficultés de tournage qu'ils ont pu rencontrer à nos confrères de TV Mag.

Ainsi, Jean-Michel Tinivelli explique que Marine Delterme est comme sa soeur puisque cela fait longtemps qu'ils se connaissent. "Si bien que les scènes intimes sont compliquées. Je trouve bizarre de l'embrasser, je suis maladroit... Ce n'est pas là que j'excelle le plus" confie le comédien.

Ce à quoi Marine Delterme n'a pas manqué de répondre : "Il est timide. Il déclare un eczéma invisible deux jours avant de tourner ces scènes-là ! Il a des fragilités surprenantes. Je l'appelle Meryl Streep. Même si c'est moi qui ai besoin d'une longue préparation avec le maquillage et la coiffure, je suis plus masculine que lui. Il est très sensible et angoissé. L'actrice c'est lui !"