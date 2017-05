Depuis 10 ans, Jean-Michel Tini­velli interprète le comman­dant Marquand dans la série Alice Nevers, à découvrir tous les vendredis sur La Une.

Récemment, il expliquait au côté de sa partenaire à l'écran, Marine Delterme, les difficultés qu'ils rencontraient pour jouer les scènes intimes d'Alice Nevers. Complices depuis plus de 25 ans, ces deux-là se considèrent davantage comme frères et sœurs que comme amants. On comprend leur gène...