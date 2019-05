« Alice Nevers » : les raisons du succès selon Marine Delterme

L’autre atout de la série judiciaire est le soin apporté aux intrigues afin qu’elles correspondent au plus près à l’actualité. « Alice Nevers » était la première série à faire référence aux attentats de Paris, ou encore à évoquer le blue whale challenge chez les jeunes.

« Ils regardent les actualités, les faits divers. » disaient l’actrice à propos des scénaristes. « Ce ne sont pas seulement des enquêtes criminelles. On entre par une enquête criminelle et un meurtre dans un fait de société. Même moi quand j’ouvre un scénario, j’apprends toujours quelque chose, et ça c’est vraiment important. » Dans Télé 7 jours, elle dévoile : « Parmi les thèmes abordés cette saison : l'addiction des enfants aux écrans et l'hypersensibilité électromagnétique, une maladie prise en compte récemment... ».

Des sujets sérieux qui tranchent avec le côté plus léger de la vie privée de la juge et son entourage. « Je suis là pour oxygéner les enquêtes, amener de la fantaisie. »