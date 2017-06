Alice Nevers et Marquand se marient enfin, pourtant...

Mariage en perspective à l'occasion des deux derniers épisodes de la saison 13 d'Alice Nevers, ce vendredi sur La Une !

Cela fait 15 ans qu'Alice et Marquand se tournent autour, depuis les débuts de la série en 2002. Au fil des saisons, ils ont appris à s'apprivoiser, à s'aimer et se faire confiance ! Ils vont désormais s'unir pour le meilleur... et pour le pire.

Si, à la base, cette union permettait à Alice d'enfin pouvoir adopter la petite Ada, elle aura aussi permis à nos deux amoureux se retrouver. "C'est un mariage de raison... mais pas si raisonnable que ça", racontait amusée Marine Delterme, l'interprète d'Alice, au TéléStar.

Suite à ce rapprochement, elle et son partenaire à l'écran, Jean-Michel Tinivelli ont d'ailleurs rencontré des difficultés inattendues lors des tournages. En effet, les scènes intimes d'Alice Nevers étaient compliquées à réaliser pour ces amis de longue date !