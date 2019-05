« Alice Nevers  » de retour avec une saison 17 : tout ce qu'il faut savoir

Vous en rêviez, ils l’ont fait ! Les castings de Section de recherches et Alice Nevers ne feront qu’un le temps d’un double épisode nommé Série Noire. « On y pensait depuis longtemps. C'est un cadeau aux fidèles des deux séries et un véritable événement. » a déclaré Anne Viau, directrice artistique de la fiction française de TF1, dans la presse.

Xavier Deluc et Franck Semonin, aka Bernier et Lucas Auriol, viendront prêter main-forte à Marquand dans une situation extrêmement délicate…

Course contre la montre inquiétante

Souvenez-vous, la saison précédente s’achevait par l’enlèvement d’Alice. Qui a pu commettre un tel acte ? Pour quelles raisons ? Un message vidéo arrive à la crim' : Marquand a 48 heures pour retrouver l’assassin de Julia Moretti, la sœur du ravisseur, sans quoi il recevra un doigt d’Alice pour chaque jour de retard. Sur sa trace, Marquand descend à Nice, pour faire équipe avec Bernier et Lucas…