Trois raisons de regarder « Alex Hugo »

Les deux acteurs qui portent la série, Samuel Le Bihan et Lionnel Astier s’entendent à merveille et forme la paire à la ville comme à l’écran. Samuel a récemment parlé de sa relation avec son coéquipier dans Ciné Télé Revue " il est facile à vivre, avoue-t-il, c’est un grand professionnel, il est drôle et aime l’échange. Il nous arrive de réécrire les dialogues et c’est formidable d’avoir un partenaire comme lui avec qui l’on peut faire un bon ping-pong ". Lionnel a confirmé ses dires en affirmant à AlloCiné : "nous avons des rapports d’amitié, et une vraie complicité sur le plateau".