Samuel Le Bihan ("Alex Hugo") célèbre la fête des pères au Brésil avec sa fille autiste

Au Brésil, la fête des pères est célébrée le 12 août. Et ça tombe bien, car Samuel y est accompagné de sa plus grande fille, Angia. On peut l’apercevoir à la fin de la vidéo, qui observe les bateaux.

En 2018, Samuel Le Bihan avait révélé l’autisme de sa fille (née en 2011 de sa précédente union avec Daniela Beye) à travers son premier roman “Un bonheur que je ne souhaite à personne”. Très ému, il en avait également parlé sur le fauteuil rouge de Michel Drucker : “je trouve que je suis plutôt chanceux dans mon parcours parce que j’ai la chance d’avoir un très bon réseau et d’être très vite aidé”.