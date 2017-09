Samuel Le Bihan adresse un message ému aux fans d'Alex Hugo

Le casting d’Alex Hugo continuera de " donner le meilleur " dans les derniers épisodes à découvrir le samedi 16 septembre à 20h55 sur La Une. Le polar montagnard avec Samuel Le Bihan et Lionel Astier reviendra un peu plus tard sur La Une.

Ce final nous emmène à la rencontre de L'homme perdu. Alors que L'hiver est en train de prendre ses quartiers à Lusagne et que a température commence à tomber en dessous de zéro, Alex part en bivouac, en solitaire. Alors qu'il progresse en altitude et s'engage dans un couloir, Alex entend le souffle d'une explosion. Il a à peine le temps de lever la tête qu'une avalanche déferle sur lui et l'engloutit. Enseveli sous des tonnes de neige, il est sauvé, inconscient, par un mystérieux inconnu...