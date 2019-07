L'été hautement sportif de Samuel Le Bihan ("Alex Hugo")

Alors que de nouveaux épisodes arrivent très bientôt sur la RTBF, l’équipe de la série "Alex Hugo" est à nouveau en tournage.

Mais quand les moteurs cessent de tourner, Samuel Le Bihan s’essaye à tout ! Escalade, VTT et sports nautiques comme de kitesurf et le wakesurf, l’interprète du flic montagnard profite d’un été placé sous le signe du sport. Et dire que quelques années plus tôt, il était loin de s’imaginer qu’une telle multitude d’activités était possible à la montagne.

"J’ai appris à la découvrir, à l’apprécier, confiait-il en 2016 au Figaro. Moi qui touche à tous les sports, je ne pensais pas qu’on pouvait y pratiquer autant d’activités sportives l’été… C’est une chance d’aller sur un tournage où l’on peut admirer des paysages splendides qui changent tout le temps."

Entre sports extrêmes et cette nature chatoyante, ses abonnés n’en ratent en effet pas une miette !