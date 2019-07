Alex Hugo : de nouveaux épisodes arrivent bientôt

Alors que la prochaine saison de The Voice se décline en version Kids, Vitaa et Slimane révèlent s’ils feront toujours partie de l’aventure.

"The Voice Kids" : comment se déroulent les castings ?

Vous avez entre 8 et 14 ans, vous avez décidé de vous lancer et de vous inscrire à la 1ère saison événement de "The Voice Kids" avec l’accord...