La série à succès " Agathe Koltès " fait un retour express

Ces 9ème et 10ème épisodes nous permettent de retrouver à l'écran Philippine Leroy-Beaulieu, interprète d'Agathe ainsi que Hortense Gélinet alias Mathilde Sirach ou encore Arnaud Binard, le flic sexy de la série.

Retour en Bretagne, entre enquêtes et romances !

Dans la première enquête, " Ailes brisées " , le corps d'un kite-surfeur est retrouvé en mer accroché à son aile. Le groupe d'enquêteurs découvre vite les tensions existant entre kite-sufers et pêcheurs, mais aussi entre compétiteurs d'un sport de plus en plus populaire.