Sophie Davant arrive sur la RTBF avec une émission à l'accent belge

L'homme aux 1000 visages, Gerald Watelet prend part à ce projet. Avec sa culture, son humour et son franc-parler, Gerald Watelet a récemment rejoint le banc des acheteurs.

Un nouveau challenge pour celui qui a fait de l’excellence belge un étendard : "Se retrouver dans une vente aux enchères, à Paris, dans un univers tout à fait différent du mien, et qui me permette là aussi de m’exprimer, de me réaliser dans un autre domaine comme la déco, j’ai beaucoup apprécié".

Un beau succès pour Gerald qu'on sait passionné et guidé par ses coups de cœur !

A noter également : la présence de Stéphane Vanhandenhoven, un antiquaire bruxellois, ainsi que celle de vendeurs belges.