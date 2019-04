" Affaire conclue " débarque à Bruxelles, le 18 mai prochain

Et bonne nouvelle pour les fans, le 18 mai prochain, l’équipe d’Affaire conclue part à la rencontre de son public belge ! En fait, Sophie Davant, les experts et les acheteurs de l’émission ont répondu à l’invitation de l’acheteur belge Stéphane Vanhandenhoven et passeront une journée complète dans les rues de Bruxelles.

Mieux encore, si vous le souhaitez, vous pourrez faire expertiser gratuitement vos objets et en connaître davantage sur leur histoire.

Rendez-vous à la place Breughel de 15 heures à 17 heures.

Et retrouvez "Affaire conclue" tous les jours de la semaine sur La Une vers 13h35